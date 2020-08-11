 

НАТО превращает Европу в цель для ядерного удара

11.08.2020, 11:23, Новости дня

После развала Советского Союза необходимость в НАТО отпала, но вместо того, чтобы самораспуститься, альянс продолжил расширяться на Восток, пишет Contra Magazin. С целью окружить Россию военная организация взяла в свои члены не только страны Варшавского договора, но и бывшие советские республики, превратив Европу в цель для ядерного удара.


Reuters

В 1951 году, когда Дуайт Эйзенхауэр первым в истории занял пост главнокомандующего силами НАТО в Европе, он обозначил цели альянса: «Если через 10 лет все американские войска, которые находятся в Европе для обеспечения национальной обороны, не вернутся в Соединённые Штаты, это станет провалом всего проекта».

И он действительно провалился, констатирует Contra Magazin. Ведь прошло 70 лет, Советских Союз давно рухнул, а солдаты США так и не ушли из Европы. Действие Варшавского договора было прекращено в 1991 году, когда советские войска ушли из Восточной Европы. Американская империя использовала этот мир для расширения НАТО на Восток и переброски своих войск к границам России.

В альянсе оказались не только страны Варшавского договора, но и бывшие советские республики. И расширению нет конца. Наряду с балканскими государствами военная организация собирается принять в свои члены кавказские республики с целью окружить Россию с запада и юго-запада.

На самом же деле сейчас самое время распустить НАТО, ведь в нём уже нет необходимости, считает издание. Дело в том, что из-за него Европа превращается в цель для ядерного удара в случае войны с Россией. 



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