 

Мнение: Протесты в Чикаго

11.08.2020, 10:20, Разное

Покуда США поучают Белоруссию демократии, в Чикаго прошли масштабные столкновения полиции с протестующими, которые плавно переросли в погромы и мародерство.
Белоруссия в этом плане пока серьезно отстает от передовых тенденций из цитадели свободы и демократии.
Всего в Чикаго за ночь было арестовано более 100 человек – задерживали в основном за погромы и мародерство.
Сначала думали собраться за Джорджа Флойда, потом пограбить, затем решили совместить.


Полиция Чикаго готовится к продолжению протестов.
В целом, конечно иронично, что США, где массовые протесты идут уже почти 2,5 месяца и при этом периодически жестоко подавляются полицией и военнизированными отрядами, вообще раззявают пасть по поводу "нарушений прав человека" где-либо.

Источник: Colonel Cassad



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