Мнение: Протесты в Чикаго

11.08.2020, 10:20, Разное

Покуда США поучают Белоруссию демократии, в Чикаго прошли масштабные столкновения полиции с протестующими, которые плавно переросли в погромы и мародерство.

Белоруссия в этом плане пока серьезно отстает от передовых тенденций из цитадели свободы и демократии.

Всего в Чикаго за ночь было арестовано более 100 человек – задерживали в основном за погромы и мародерство.

Сначала думали собраться за Джорджа Флойда, потом пограбить, затем решили совместить.



Полиция Чикаго готовится к продолжению протестов.

В целом, конечно иронично, что США, где массовые протесты идут уже почти 2,5 месяца и при этом периодически жестоко подавляются полицией и военнизированными отрядами, вообще раззявают пасть по поводу "нарушений прав человека" где-либо.