Путин объявил о регистрации Россией первой в мире вакцины от коронавируса

11.08.2020, 11:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса.

Путин сказал на совещании с членами правительства, что утром во вторник «впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Он попросил главу Минздрава Михаила Мурашко проинформировать об этом подробнее.

«Хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», – отметил глава государства.

Мурашко заявил, что данная вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

«По сути, РФ первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса», – подчеркнул он.

Министр добавил, что вакцину будут производить на двух площадках, включая Центр Гамалеи.

Владимир Путин выразил надежду, что и другие страны вслед за Россией создадут вакцины от коронавируса.

Ранее Россия объявила о завершении клинических испытаний новой вакцины от COVID-19 и выразила готовность осенью начать широкую вакцинацию. Президент Филиппин Родриго Дутерте уже заявил о готовности получить эту вакцину.

Отметим, что разработкой вакцины занимаются во многих странах, работа похожа на гонку.

Так, кроме России, огромные усилия прилагают США, Китай и Евросоюз. Американский лидер Дональд Трамп намеревался купить немецкую биофармацевтическую компанию CureVac, чтобы воспользоваться их эксклюзивными разработками и первым заполучить вакцину.

Всего в мире над вакциной работают более 30 лабораторий.