Тихановская записала видеообращение и назвала себя слабой женщиной

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11.08.2020, 11:16, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, комментируя сообщения о своем отъезде в Литву, заявила, что приняла это решение самостоятельно.

Тихановская опубликовала на YouTube видеообращение, в котором подтвердила свой отъезд из Белоруссии.

«Я приняла очень тяжелое для себя решение. Наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которая была изначально. … Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни (избирательный) штаб, ни Сергей (Тихановский, супруг) никоим образом на него просто не могли повлиять», – сообщила Тихановская.

Государственный пограничный комитет Белоруссии также подтвердил, что Тихановская выехала в Литву в ночь на вторник.

«В связи с многочисленными запросами СМИ Госпогранкомитет информирует: Светлана Тихановская оформлена на выезд в Литовскую Республику в пункте пропуска «Котловка» в 3:30 11 августа», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. 

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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