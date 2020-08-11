Минтруд решил увеличить пособие для детей из малоимущих семей

11.08.2020, 11:16, Новости дня

Министерство труда и соцзащиты РФ разрабатывает проект об увеличении с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии с поручением президента по реализации послания Федеральному собранию правительству совместно с субъектами федерации необходимо оценить уровень доходов семей, получающих выплаты на детей от трех до семи лет включительно, и принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера выплат семьям, среднедушевой доход которых не достигает величины регионального прожиточного минимума при текущем размере пособий.

«С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от трех до семи лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, Минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году. Соответствующий проект нормативно- правового акта Минтрудом разрабатывается. Совместно с регионами проводятся расчеты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий», – передает ТАСС сообщение министерства.

Кроме того, в Минтруде подчеркнули, что прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума.

Напомним, в июне министр труда и соцзащиты Антон Котяко сообщил, что министерство рассмотрит вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.