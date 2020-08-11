Путин призвал Беларусь к более тесному сотрудничеству с Россией

11.08.2020, 11:15, Новости дня

Президент Владимир Путин призвал соседнюю Беларусь перезапустить застопорившиеся планы дальнейшей интеграции с Россией, после того как оспариваемая победа на выборах Александра Лукашенко вынудила белорусского лидера занять оборонительную позицию.

Путин выступил с этим призывом, в то время как оппозиция в Беларуси отвергла официальные результаты выборов, согласно которым Лукашенко одержал сокрушительную победу, и заявила о необходимости переговоров о мирной передаче власти.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ», – заявил Путин в поздравительной телеграмме Лукашенко.

Путин выразил надежду на то, что Беларусь сделает выбор в пользу более тесных военно-политических связей в рамках оборонительного блока, в который входят обе страны.

О реакции Лукашенко, 65-летнего бывшего директора совхоза, пока неизвестно.