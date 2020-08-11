Помпео осудил готовящиеся требования России к иностранным СМИ

11.08.2020, 11:15, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон «глубоко озабочен» новыми действиями России, направленными против иностранных СМИ, действующих в этой стране.

Помпео отметил, что недавно опубликованный проект постановления российского медиа-регулятора «предъявляет новые обременительные требования» к Радио Свободная Европа/Радио Свобода и «Голосу Америки», которые, по его словам, и без того сталкиваются со «значительными и необоснованными ограничениями».

«Более 70 лет "Голос Америки" и Радио Свободная Европа/Радио Свобода служат жизненно важными источниками независимых новостей и информации для жителей России», – заявил Помпео, добавив, что новое постановление усилит «значительные и необоснованные ограничения, с которыми уже сталкиваются эти организации».

«Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся подавлением независимой прессы в России и призываем Россию выполнять свои обязательства и обещания, данные в рамках ОБСЕ, в отношении свободы выражения», – заявил Помпео.

Российский медиа-регулятор, Роскомнадзор, в июле опубликовал проект постановления, требующего от СМИ, зарегистрированных в качестве «иностранных агентов», указывать этот факт в публикуемых или передаваемых в эфир материалах.

Постановление дополнит закон 2017 года о признании финансируемых из-за рубежа СМИ «иностранными агентами». После принятия закона министерство юстиции включило «Голос Америки», несколько служб Радио Свободная Европа/Радио Свобода и проект «Настоящее время» в список «иностранных агентов».

«Настоящее время» – русскоязычная сеть, возглавляемая Радио Свободная Европа/Радио Свобода в сотрудничестве с «Голосом Америки».

Невыполнение новых требований физическими лицами может повлечь штрафы в размере до 100 тысяч рублей или арест до 15 суток. Организации могут быть оштрафованы на сумму до 5 миллионов рублей.

«Мы призываем российское правительство пересмотреть эти действия, которые нанесут еще больший ущерб двусторонним отношениям», – сказал Помпео.