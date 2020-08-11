Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

11.08.2020, 11:10, Разное

Весной этого года Кара Делевинь дебютировала в качестве режиссера, сняв клип для певицы Рэйни Куэлли, более известной под псевдонимом Rainsford. Главные роли в видео на песню Crying In The Mirror сыграли модель Кайя Гербер и актер Грегг Салкин. Тогда Кара переживала личную драму – расставание с Эшли Бенсон, но нашла утешение в дружбе со звездой фильма “Однажды в… Голливуде” Маргарет Куэлли, сестрой Рэйни. Девушки начали проводить вместе очень много времени, а на днях и вовсе спровоцировали слухи о возможном романе. Делевинь опубликовала целую серию снимков с Куэлли, нежно подписав их “Я не милая, а ты – да”. Маргарет на это ответила еще более романтично:

Дурачиться с тобой – мое любимое занятие. Люблю тебя очень сильно, Кара. До луны и обратно 18 миллиардов раз.

Кара Делевинь и Маргарет Куэлли

Последним на данный момент романом Куэлли считаются ее отношения с Питом Дэвидсоном – они встречались недолго и в 2019 году расстались. Расставание недавно преодолела и Делевинь – после двух лет отношений они с Эшли Бенсон, звездой сериала “Милые обманщицы”, решили остаться друзьями. Последний раз Делевинь и Бенсон были замечены вместе в марте – уже после того как в США ввели вынужденную самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. И, как мы видим, на отношения девушек эта совместная самоизоляция повлияла негативно.

Эшли Бенсон и Кара Делевинь Маргарет Куэлли и Пит Дэвидсон