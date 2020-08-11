Доверенное лицо Тихановской объяснила ее отъезд в Литву

11.08.2020, 11:08, Новости дня

Выезд в Литву кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской «организовали» власти республики, сообщила ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

«Светлана находится в Литве. Светлана продолжает находиться вместе с белорусским народом, она победила… У нее не было другого выбора (кроме как уехать из Белоруссии). Она не находится в стране после встречи в ЦИК (в понедельник). Белорусские власти вывезли ее из страны, власти организовали ее выезд», – цитирует РИА «Новости» Ковалькову.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.