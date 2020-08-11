Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

11.08.2020, 11:08, Новости дня

«Главное отличие протестов на Украине и в Белоруссии заключается в том, что в Киеве был «Антимайдан». Но его проблема заключалась в том, что он легитимизировал сам Майдан. Лукашенко пока не допустил эту ошибку», – сказал газете ВЗГЛЯД военкор Дмитрий Стешин, говоря о сходстве и различии протестов в Киеве и Минске.

«Здесь нужно начать с истоков. На Украине и в Белоруссии президенты создали новую идентичность. Виктор Янукович дружил с украинскими националистами, считая, что таким образом он откусывает часть электората в свою пользу. А при Александре Лукашенко появились змагары. И в обоих случаях идентичности основаны на идеях государства-лузера», – рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, работавший в странах Ближнего Востока, Южной Осетии и на Северном Кавказе.

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах «ненасильственной борьбы» и использованию так называемой «мягкой силы».

«По Шарпу провели массу революций на Ближнем Востоке. На постсоветском пространстве везде работала технология «мягкой силы». Как правило, запускается она в момент, когда результат выборов заранее признается недействительным и его начинают оспаривать на улицах», – отметил Стешин.

Военкор также указал на «сетевое руководство этими процессами». «Единый штаб выследить невозможно. Лукашенко наверное правильно сделал, что отключил интернет на некоторое время. Надо было еще выключить сотовую связь – тогда протестующие из-за отсутствия какой-либо координации разбежались бы. А следующий этап – это попытка с помощью баррикад стабилизировать протест», – предполагает собеседник.

«Единственное и главное отличие событий в Белоруссии от событий на Украине – в Киеве был так называемый «Антимайдан». Но его проблема заключалась в том, что он легитимизировал сам Майдан. Они как инь и янь. Лукашенко, как мне кажется, не допустил такой ошибки, хотя его противники спрашивают, мол, почему 80% его сторонников не выходят на улицы и не отстаивают его победу», – добавил Стешин.

Собеседник также указал на то, что «никакие майданы невозможны без предательства в элитах».

«На моей памяти есть самый позорный момент в новейшей истории Украины, который произошел за сутки до расстрела «Небесной сотни». Тогда майдан почти расчистили. У меня, как у человека, видевшего революции, было ощущение, что ночью площадь зачистят полностью. Но, как мы знаем, приказ о зачистке так и не поступил. Потому майданы и свержение власти с помощью технологий «мягкой силы» невозможны без предательства в элитах», – отметил военкор.

«В случае с Минском – пока не было информации о том, что элиты предали Батьку. Потому Лукашенко действует последовательно и очень жестко», – заключил Стешин.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.