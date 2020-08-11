Мнение: Мирный протест

11.08.2020, 11:00, Разное

Протест против фальсификации результатов выборов президента Беларуси, похоже, нарастает. Протесты проходят не только в Минске, но и по всей стране.

МВД Беларуси сообщило, что в Минске в результате взрыва погиб человек: «Один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке».

МВД утверждает, что это произошло на улице Притыцкого, где демонстранты пытались строить баррикады. А вот очевидцы говорят, что в этом месте силовики активно вели обстрел протестующих. И погибшего убили именно силовики.

Протест в Беларуси – именно мирный. Люди безоружны. Люди не громят магазинов, не переворачивают автомобили…

А вот подавление протеста силовики превращают в массовые беспорядки. Как это уже было в Москве в августе прошлого года. Только протестующих в Москве было значительно меньше. А силовиков побольше.

В республике Баларусь – 1500 бойцов ОМОНа. Похоже, что они не справляются с запугиванием участников мирного протеста. Им на подмогу уже брошены спецподразделения внутренних войск.

А ведь если бы у Лукашенко было реально 80% поддержки (как нарисовали в протоколах), ему бы не понадобились силовики. Народ сам остановил бы бузотеров…

Фотографии отсюда