Мнение: Чуточку адка, или Из чего состоит работа журналиста, пишущего о кинофильмах

11.08.2020, 10:36, Разное

Киножурналист развеивает мифы о том, что это одна из самых сладких работ на свете. Вслед за моим текстом, в котором я рассказывала, из какого пота и шума состоит работа обозревателей выставок в музеях, рассказ о своем типичном дне решила написать кинообозреватель Вероника Скурихина, которая сегодня в моем блоге с гостевым постом. Надеюсь, вас увлечет этот неизвестный мир чужой профессии также, как меня.



Photo: Valery HA

«Знаешь, как со стороны выглядит твоя работа?» — выдыхает Азанова. — «Как будто ты ничего не делаешь, только ходишь в кино бесплатно и тусуешься с артистами».

«Вероника, а чем, собственно, таким сложным вы заняты?» — голос предыдущего руководителя до сих пор звучит в голове. — «Смотрите себе кино, а потом начитываете пресс-релиз и перекрываете его трейлером».

Мы с Джессикой не согласны.

На интервью с Джессикой Честейн (2019 год). Фото из инстаграма автора



Правда в этом, разумеется, есть. Я действительно смотрю кино бесплатно, по большей части. Много кина. И сериалов. Особенно в последнее время. Но не потому, что я злостный пользователь промокодов и торрентов и я не умею по-другому занять своё время.

А потому что однажды это стало моей работой.

Я киножурналист.

Ну или кинообозреватель. Но точно не кинокритик, хотя титруют иногда и так.

Правда также состоит и в том, что моя работа хоть со стороны, хоть изнутри выглядит неплохо, если не сказать «привлекательно». Ну так это же как в той присказке, что нужно найти себе занятие по душе, и ты никогда больше не будешь работать. Мне определённо по душе моё занятие.

Но совершенно непонятно и кажется несправедливым, что многие представители других профессий, и не только шахтёры, мою работу за работу не считают. Тем самым отказывая мне в праве на неё жаловаться и уставать от неё. «Пфф, и от чего это ты так устала? Кресло в кинотеатре неудобным было или кофе не налили?»



70th Cannes Film Festival Official Selection Presentation – Press Conference In Paris (Photo by Marc Piasecki/WireImage)

Начнём с того, что кофе нам на пресс-показах почти никогда не наливают. А если наливают, то это чаще всего пресс-показ, совмещённый с пресс-конференцией.

За прошлый год (по этому считать как-то неправильно) кофе на пресс-показе налили один раз. На презентации фильма «Эбигейл».

Но фильму это не помогло.

Кофе наливают на пресс-конференциях больших проектов.

Когда те проходят в «Ритц Карлтон», например. То есть раза три-четыре за год.

Обычно он включён в пакет покупки зала для проведения мероприятия.

Кто касается еды, тут я вас разочарую: она бывает только на премьерах, только канапешно-брускетная и только в вип-комнате для актёров и их ближайших приглашённых.

Хотя Дисней для гостей своих вечерних премьер выставляет попкорн и воду.

Простите, что не ценю этого.

Но вообще я взрослая, самодостаточная, зарабатывающая женщина. Я могу сварить кофе дома или купить его в кафе по дороге в кинотеатр.

Пресс-показы начинаются с 11 утра. Большие или «привозные», это когда приезжают зарубежные гости, пресс-конференции, сбор прессы в 9-9:30. Не жуткая рань, если уж так подумать. Так что на это жаловаться я едва ли буду.



Stockholm International Film Festival press conference at Radisson Collection, Strand Hotel, Stockholm, twitter

И если мы разобрались с кофе, давайте уже перейдём к самой работе.

Смотреть кино — это же досуг! Особенно, когда мы пережили карантин и каждый день что-нибудь включали. То есть с большой вероятностью, если кто-то из вас ведёт списки просмотренного, эти самые списки сравнялись с моими или даже стали больше.

Но вот в чём разница: вы включали что хотели и когда хотели. Выбирали под настроение и выключали, если не зашло.

Мне такой роскоши не выдают даже дома.

Да, иногда я получаю эксклюзивные ссылки на фильмы, на которые нужно писать рецензии, пресс-релизы или по которым нужно готовиться к интервью. И мой максимум возможностей — поставить этот самый фильм/сериал на паузу, выдохнуть: «Ну и дичь», и вернуться к просмотру.

А ещё мне нужно его анализировать. Подбирать формулировки, подходящие не только мне самой, но и тем изданиям, куда эти формулировки будут отправлены.

У меня не выдающаяся память, поэтому в тёмном зале я во всех смыслах вслепую записываю цитаты или те самые формулировки в блокнот. Эту разновидность моего почерка не всегда с первого раза могу разобрать даже я сама.

Спасает лишь та самая память, которая цепляется за единственное узнанное слово и вспоминает, что же я там придумала.



72nd Cannes Film Festival Official Selection Presentation At UGC Normandie In Paris Photo by Marc Piasecki/WireImage)

Дальше ситуация разветвляется.

То есть понятно же, что я едва ли выбираю, что мне смотреть, но если в кинозале это хотя бы скрашивается самим кинозалом, хорошим экраном, удобным креслом (скажите это креслам в Зимнем театре в Сочи) и ощущением эксклюзивности, то вот «просмотровки», те самые, которые мне присылают, могут быть:

черновой сборки без финального звука, графики и даже монтажа, в этом случае персонажи будут вести себя странненько, а посреди фильма внезапно вы увидите зелёный экран, поверх которого будет написано «Самолёт садится на посадочную полосу», сидите и фантазируйте;

на языке оригинала и даже без субтитров, а тебе надо не просто что-то понять, а понять что-то, что поможет тебе написать внятную рецензию, могут прислать подстрочник, конечно, но на английском, если фильм на каком-то другом языке, в итоге практики — вагон, а вот понимания и удобства минимум;

с водяным знаком поверх всего изображения для защиты и пониженным качеством изображения, что особенно ценно, когда ты смотришь кино, в котором должны быть по идее впечатляющие декорации и костюмы, или когда это какой-нибудь мрачный скандинавский детектив, который от понижения качества просто превращается в третью серию восьмого сезона «Игры престолов»;

и могут быть просто с ограниченным временем доступа, поэтому получил, сел и смотри, неважно, какой у тебя там график был.

Время — это вообще отдельная тема.

Пресс-показы начинаются чаще всего в 11 утра. Но фильмов же на неделе выходит больше, чем 5, так что бывают показы в 14 или 15, могут быть в 17, чтобы не звать журналистов на официальную премьеру, а могут быть совмещены с официальной премьерой, тогда позовут к 20, хотя начнут в 21-21:30.

Ну и совершенно нормально проводить 2-3 показа в день.

Вышел в 13:30 из «Октября», потянулся и побежал к 14:30 в Пять звёзд. Вышел из «Пяти звёзд», посмотрел на часы — есть время до вечерней премьеры.

Садишься в кафе с ноутбуком, тянешь стакан чая, пишешь, значит, пока все фильмы окончательно не перемешались в голове. Сегодняшние два со вчерашним и позавчерашним.

Главное в этот момент не думать о том, что у тебя ещё дома сериал застрял, на который бы обзор накидать.

Но моё любимое в этом кинообилии, это когда ты сидишь, смотришь, не шибко получаешь удовольствие, но надо, потому что интервью же по проекту у тебя… А потом спикер тебе говорит через пиарщика, что ему неудобно, он передумал и вообще он в другой стране.

Я так посмотрела 12 серий одного сериала, потому что исполнительница главной роли вроде как давала интервью к выходу финальной серии.

Но «вроде как» оказалось тут ключевым.

It’s been a hard day’s night… I’m singing and texting it, while the taxi is moving me to the next place for shooting. (Из инстаграма автора)



Про самую важную составляющую моей работы очень многие попросту забывают.

То есть, когда я говорю, что моя работа — смотреть кино, то кажется, что вместе с титрами она и завершается.

Но после титров наступает то самое рабочее время.

Надо писать.

А в моём случае: расшифровывать интервью, писать сюжет, утверждать его у глав.реда, который может потребовать переписать, начитывать и монтировать. Ещё желательно текст с полными титрами отправить на эфир, но к чему вам знать об это бюрократии, да?

Нет, я не буду сейчас завирать, что монтирую сама. У меня есть хороший режиссёр монтажа. Но до недавнего времени, пока у него не родился ребёнок, я считала нормальным и правильным сидеть с ним на этом самом монтаже. Потому что только я знаю, где какой кадр я хочу поставить и увидеть в своём сюжете. Потому что, когда я пишу сюжет, я просматриваю трейлер/ы и любые имеющиеся материалы от и до по несколько раз. Ибо телевизионный сюжет — это аудио-визуальный информационный материал.

Таким образом на создание видео-рецензии со стандартным хронометражем 2:30 минуты на фильм, который шёл два часа, уходит часа 3-4.

И это потому, что, простите мою нескромность, я довольно быстро пишу.

Текстовые рецензии отнимают ничуть не меньше времени. А может и больше.

Потому что в них вы не можете прикрыться ни интервью, ни фрагментами из фильма. Ваш язык должен вырисовывать эту самую картинку.

И тут, как ни крути, нужна либо муза, либо отменная сквозная идея. Я предпочитаю второе.

А вот видели там, в абзаце выше «расшифровывать интервью»? А в другом абзаце «поехать на премьеру»?

Это называется «съёмка» и «до фига времени». Приехать на встречу со спикером надо заранее.

Потому что надо быть вежливыми, а ещё надо поставить свет.

Интервью само — как пойдёт. Может 10 минут, а может час и 10 минут (Марина Васильева, вы прекрасны, но расшифровывать вас было пыткой на 5 часов).



Photo: LOIC VENANCE / AFP

Прогнозировать невозможно. До этого к интервью желательно подготовиться, о чём я писала примерно тут.

Но всё же повторю непопулярную мысль, что ваше всамделишное мнение о просмотренном фильме в данном случае едва ли интересует спикера, пиарщика и ваше издание. То есть во время записи желательно быть доброжелательным.

После этого дожидаешься, когда твою съёмку сгонят в общий архив и выдадут тебе, и приступаешь…

Понятно, что есть понятие рабочего навыка. Например, запоминать, в какой момент спикер сказал что-то, что тянет на готовый синхрон. Или в принципе не расшифровывать интервью, а прослушивать и выписывать только нужные тебе фрагменты (это я про телек сейчас). Это немало сокращает времязатраты, но не отменяет их.

С премьерами вообще всё весело.

Приезжаешь, встаёшь с камерой на дорожку и… ждёшь, когда всё начнётся.

Сбор прессы традиционно за полтора часа-час до обещанного начала.

Но начало редко начинается, когда его обещали.

Потом лихорадочно снимаешь, пытаясь протиснуться между коллегами и перекричать их же.



Источник фото

А потом садишься и ожидаешь, когда фильм закончится, чтобы так же лихорадочно, но при этом ещё и совершенно по-броуновски провести опрос: понравилось ли? Что там в резюме обычно пишут «устойчивость к стрессам»? Меня никогда о таком не спрашивали, но, очевидно, она у меня так себе, если после каждой такой премьеры у меня болят голова, горло и вообще немного потряхивает от адреналина. Я лучше с чёрной горки на горных лыжах скачусь, чем отработаю премьеру.

Хотя, конечно, это та ещё зараза. Когда премьер долго нет, ты невольно мысленно начинаешь их зазывать… Чтобы потом приехать домой в полвторого ночи и выслушивать кота на предмет соблюдения правил трудового кодекса и приличия.

На премьере фильма «Один вдох» (Из инстаграма автора)



И, разумеется, у всех этих материалов, которые вы насмотрели и насняли, есть график сдачи. Который плохо согласуется с графиком следующих показов, съёмок и ваших личных планов.

То есть, разумеется, это великое умение делать всё вовремя, но я пишу о реалистичном раскладе, а не об идеальном. И в нём ваша личная жизнь порой обречена сидеть в 10 вечера пятницы на диване и смотреть на вашу спину или на свой футбол на своём ноутбуке на выбор.

Эксклюзивный доступ к крутым фильмам, которые будут в прокате только через 2 недели, быстро перестаёт котироваться как бонус.

И к тому же далеко не всегда вы можете взять на пресс-показ или премьеру +1.

А просмотровки Нолана лично мне не присылают, знаете ли.

Отдельное удовольствие, это когда тебе нужно писать несколько материалов по одному и тому же проекту. Будь это один фильм и несколько изданий или один фильм и несколько материалов для одного издания. Нейронные связи в мозгу укрепляются до окаменелого состояния и уже не выдают ни одного нового слова. А надо бы, потому что иначе вас обвинят в плагиате. Пусть и само-, но плагиате.

Всем ведь подавай эксклюзивные тексты.



39 ММКФ. Никита Михалков. Брифинг с журналистами (источник)

Ну и наконец профдеформация.

Которая со стороны и по-первости смотрится круто, а при чуть более близком и повторном рассмотрении начинает раздражать.

Я везде вижу аналогии с фильмами.

Я везде пытаюсь цитировать фильмы.

Я всё время путаю между собой фильмы.

И словно в отместку за всё это меня постоянно спрашивают, что посмотреть. Вот позавчера спросили. А когда я назвала фильм, загоготали: «Мы так и знали, что ты обязательно выпендришься». Или после выполнения моей рекомендации считают своим долгом сообщить, что «посмотрели, чё-та ты не то нарекомендовала. Ерунда какая-то…» И всё это тааааааак приятно слушать.

Но хуже этого постоянно пульсирующая в голове мысль о том, сколько я ещё не посмотрела того самого, важного/культового/эпохального/ нашумевшего/актуального/того_что_надо_видеть, etc. Постоянная мысль о собственной профнепригодности куда хуже вот этого разочарованного: «Как, ты этого не смотрела???!!!»

Которая приводит к тому, что в некое свободное время в качестве досуга ты выбираешь «посмотреть фильм» и включаешь что-то из выше перечисленного списка. Так то, что прогнозировалось как отдых, снова оборачивается работой.

Потому что уже невозможно отключить это мышление, которое на автомате пишет рецензии даже на великое кино и формулирует вопросы актёрам и режиссёрам, которых давно нет в живых или которые уже давно ответили на все подобные вопросы.

А что касается вина, то оно обычно для прессы так себе. Даже если его подают раз в год.

Вообще, я пишу текст про «Аладдина». Просто на природе. (Инстаграмм)



***

Блог автора veronika_funtom

Оригинальный пост вот: https://veronika-funtom.livejournal.com/831901.html