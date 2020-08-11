Мнение: Протесты в Белоруссии – всё будет плохо

11.08.2020, 10:55, Разное

Белоруссия сейчас напоминает США, разве что в более цивилизованном варианте. Уличные толпы требуют свержения Александра Лукашенко, а силовики бьют дубинками всех, кто пытается хоть кончиком пальца поучаствовать в оранжевой движухе. Исход событий пока что неясен, однако уже можно определённо сказать, что ни к чему хорошему протесты не приведут.

Корень проблем Белоруссии следует искать в географии. Как и другие страны-лимитрофы, расположенные между Россией и Европой, Белоруссия может быть устойчивой только в двух вариантах:

1. В качестве цепного пса, смысл существования которого заключается в том, чтобы беспрерывно кусать Россию.

2. В качестве сателлита России, безусловно поддерживающего российскую внешнюю политику.

Как мы видим на примере Прибалтики и Польши, тоже лимитрофов, в начале девяностых был тактически выгоден первый вариант, вариант цепного пса. Разрушенная экономика России не представляла особого интереса в плане интеграции, в то время как Запад охотно раздавал кредиты и инвестиции. Конечно, взамен полякам и прибалтам пришлось выстроить всю свою политику и экономику вокруг идеи русофобии, однако в те годы это отчасти окупалось.

Сейчас ситуация уже иная. С одной стороны, лимитрофы вынуждены продолжать безостановочно атаковать Россию даже в тех случаях, когда они сами получают от этого серьёзный ущерб: теряют российский транзит, например, или теряют доступ к российскому рынку. С другой стороны, Запад больше не видит смысла помогать лимитрофам деньгами, справедливо полагая, что теперь они никуда уже с крючка не денутся.

Интеграция с Россией, напротив, открывает хорошие перспективы: и политические, и экономические. Сателлиты России парадоксальным образом имеют возможность проводить самостоятельную политику и принимать выгодные для себя решения. Причина в том, что Россия заинтересована не в натравливании лимитрофов на Европу, а в их стабильности и в расширении своей экономической зоны. Тут нет ничего доброго или альтруистичного, это сугубо прагматичные соображения.

Любопытным рекомендую прочесть классику, «Великую шахматную доску» Збигнева Бжезинского. Книга читается легко, и она по-прежнему актуальна в 2020 году.

Вернёмся к Белоруссии. В девяностые и нулевые годы Россия последовательно пыталась сохранять с Белоруссией хорошие отношения, имея в виду те соображения, которые я изложил выше: наши политики отлично понимали, что нам нужны партнёрские отношения с западными осколками СССР. Господин Лукашенко пользовался этим, получая от России финансовую помощь, которая выражалась, например, в заниженных ценах на нефть. Вместе с тем Александр Григорьевич старался все эти годы дистанцироваться от России, исподволь разжигая националистические настроения и делая вид, будто он защищает страну от насильственного поглощения агрессивным старшим братом.

Сейчас я огорчу российских турбо-патриотов. Россия не заинтересована в поглощении Белоруссии, так как оно не выгодно ни с политической, ни с экономической точки зрения. С политической точки зрения поглощение Белоруссии ухудшило бы отношения с другими странами и усилило бы протестные настроения внутри России. В принципе, на это можно было бы пойти ради будущих выгод, если бы не экономические соображения. В устаревшую экономику и в раздутую социалку Белоруссии пришлось бы вбить столько денег, что все наши амбициозные проекты были бы обескровлены. Россию пришлось поставить на паузу на целое десятилетие, чтобы нормально интегрировать новый регион. Возможно, в более спокойное время и можно было бы рассмотреть этот вариант, но сейчас мы не можем себе позволить потерять столько времени.

Российские планы на Белоруссию были такими: возможно более полное экономическое сотрудничество, независимая внутренняя политика Белоруссии и согласованная с Россией внешняя политика. Такой расклад был бы выгоден и нам, и белорусам.

К сожалению, после известных событий 2014 года Батька пошёл вразнос. Пытаясь усидеть одновременно на двух стульях, он и требовал от России субсидий, и одновременно оказывал услуги Западу, регулярно покусывая нас за ноги. Когда Россия сделала ответный шаг и придушила кормящий Белоруссию денежный поток, Александр Лукашенко попытался действовать в американском духе: перестал выполнять выданные России обещания и начал нам угрожать.

Без русских денег экономика Белоруссии начала сбоить, что привело к нарастанию внутреннего напряжения в стране. Вместо того, чтобы пойти и договориться с Россией, Батька решил, что пинает нас недостаточно сильно, и что надо усилить давление на Россию, чтобы мы снова начали его кормить. Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, почему эта тактика не привела к успеху.

На видеороликах из Минска и других городов мы наблюдаем продолжение драмы. Белорусы порядком устали от денежных проблем, которые были вызваны охлаждением отношений с Россией. Этим воспользовались западные структуры, готовившие оранжевые революции в других странах, и организовали полноценные протесты. Всё было сделано по методичке Джина Шарпа: американские агенты взяли реальную проблему (Батьку) и возглавили борьбу с ней.

Кто бы ни победил теперь, ничего хорошего ждать не стоит.

Если выиграет Батька, ему будет очень сложно договориться с Россией: во-первых, доверять его обещаниям мы больше не можем, а во-вторых, он, возможно, и не захочет договариваться, предпочтя строить что-то типа КНДР.

Если выиграют американские агенты, они превратят Белоруссию в очередной таран против России, что скажется на белорусской экономике самым плачевным образом. Разумеется, через несколько месяцев эйфория спадёт, и белорусы поймут, что произошло, однако к этому времени будет уже поздно, так как выстроенная Александром Лукашенко силовая вертикаль окажется в опытных и жестоких руках.

Россия извлечёт из происходящего косвенную выгоду: на примере близкого соседа напомнит электорату, что бывает со странами, где власть захватывают люди со светлыми лицами. Вместе с тем и для нас потеря Белоруссии станет болезненным ударом.

Теоретически остаётся ещё шанс, что у господина Лукашенко проснётся инстинкт самосохранения, и что он начнёт проводить разумную политику. Тем не менее я в это не очень верю. События последнего месяца показывают, что он зашёл уже в своих играх в ту зону, из которой обычно не возвращаются.