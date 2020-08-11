Верховный суд Израиля запретил сносить дом террориста из-за его жены и восьмерых детей

11.08.2020, 10:53, Новости дня

Отец израильского военнослужащего Амита Бен Игаля, убитого палестинским террористом, раскритиковал решение Высшего суда справедливости, запретившего снести дом убийцы его сына.

«Я просто начал рыдать. Сколько еще ударов надо по нам нанести? Может быть, проще нас сразу убить? Наша боль – не боль? Наше несчастье – не несчастье? Мы – ни в чем не виноваты. Наш дом разрушили. Он был моим единственным сыном. В чем я виноват?», – возмутился Барух Бен Игаль в интервью 13-му каналу израильского ТВ, передает портал Mignews.com.

Дело в том, что судьи Высшего суда справедливости (БАГАЦа) отменили приказ армейского командования о сносе дома террориста на основании того, что в том же доме проживают его «ни в чем неповинная жена и восемь детей».

Судья заявил, что такое разрушение дома повлекло бы за собой серию нарушений основных прав человека, включая право на собственность и право на человеческое достоинство.

Отец израильского военнослужащего просит президента БАГАЦа провести повторные слушания, поскольку «была допущена ошибка».

«Я действую не ради мести, но ради сдерживания. У меня нет ничего против судей на личном уровне, но – против их восприятия мира. Это нечестно по отношению к нам, по отношению ко всей семье. Пока судьи спали в своих домах мой сын защищал их – и погиб», – добавил он.

Между тем решение суда повлекло за собой волну возмущения в Израиле.

Экс-министр обороны и лидер Ямина Нафтали Беннет жестко раскритиковал судей БАГАЦа: «Насколько вы оторвались от реальной жизни, что не можете объяснить, где добро, а где зло?»

«Иногда вы видите, что несправедливость настолько велика, так бьет в глаза, так жалит сердце, что вы просто не можете это принять. Такова несправедливость сегодняшнего решения БАГАЦа не разрушать дом убийцы Игаля Бен Амита», – сообщил бывший министр.

Также он добавил, что «мир – перевернулся» и сейчас «справедливому плохо, а дурному – хорошо».

«Мир, в котором судьи БАГАЦа сжалились над семьей убийцы, пожалели стены, фотографии дома убийцы, но забыли о павшем солдате», – заключил он.

В мае 21-летний военнослужащий Армии Израиля Амит Бен-Игаль был убит в арабской деревне Ябед на севере Самарии, где военные проводили серию арестов. В него бросили камень и попали в голову.