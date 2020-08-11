 

Минздрав заявил об отсутствии необходимости откладывать регистрацию вакцины от COVID-19

11.08.2020, 10:53, Новости дня

Технология, с помощью которой разработана вакцина от коронавируса в центре Гамалеи, уже отработана на вакцинах от других инфекций, поэтому необходимости откладывать ее регистрацию нет, сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

«Этот вопрос возник совершенно непонятно на какой основе. Если речь идет о вакцине, которая разработана центром Гамалеи, то она не возникла на пустом месте. Уже более 10 лет в этом направлении работает центр, там созданы вакцины против лихорадки Эбола, против ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При создании вакцины от COVID-19 использована такая же технология, на основе аденовируса, поэтому в данном случае это не подлежит какому-то пересмотру, отсроченности, потому что технология уже отработана», – передает РИА «Новости» слова Брико.

Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы вакцина прошла все этапы исследований, «они очень жесткие, я бы даже сказал, что более жесткие, чем при разработке лекарственных препаратов».

По словам Брико, из-за экстренной ситуации, которая сложилась с коронавирусом, допускается ускоренные сроки регистрации, поэтому чрезвычайно важен пострегистрационный контроль, который позволит оценить отсроченную безопасность и эффективность.

«Мне кажется, что в данном случае каких-то оснований, чтобы ставить препоны для регистрации вакцины нет, она показала свою безопасность, дальнейшая эффективность будет изучается», – подчеркнул Брико.

Ранее ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) обратилась в Минздрав с предложением отложить госрегистрацию первой разработанной в РФ вакцины от COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

Как сообщила заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко, претензии фармкомпаний к российской вакцине от коронавирусной инфекции основаны на незнании результатов исследований.



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