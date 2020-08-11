Определен первый шаг в ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

11.08.2020, 10:53, Новости дня

Первоочередным мероприятием по ликвидации загрязнения в «Усольехимпроме» в Иркутской области станет анализ токсичных веществ в 16 наиболее опасных цистернах на предприятии и их последующая утилизация, сообщил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев во время посещения промплощадки.

Кобзев сообщил, что «в первоочередные мероприятия мы включаем 16 цистерн, в том числе с их [последующей] ликвидацией, а дальше уже по ходу будем смотреть, как все будет происходить, [будем проводить] соответствующие ликвидационные процессы», передает ТАСС.

Как отметил Кобзеву представитель Минобороны, специалистами войск радиационно-химической защиты будет произведен отбор токсичных химикатов, обнаруженных в цистернах, для того, чтобы провести в дальнейшем экспресс-анализ на базе мобильной лаборатории, расположенной здесь. В дальнейшем пробы будут направлены в научный центр в Москве.

«Емкости пронумерованы в порядке их утилизации», – добавил он.

По его словам, порядка трех-четырех дней будет уходить на ликвидацию одной цистерны: «Время ликвидации каждой цистерны индивидуально. В трехмесячный срок Минобороны и Росатом определяют [ликвидацию] пока пяти наиболее опасных цистерн».

В процессе утилизации токсичных веществ Министерство обороны организует меры химической безопасности как для специалистов, работающих с химикатами, так и для местных жителей. При этом ликвидация цистерн не окажет влияния на работу предприятий, которые находятся вблизи «Усольехимпрома».

По словам старшего офицера отдела радиационной и химической безопасности управления начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ подполковника Евгения Вебера, емкости будут безопасно вскрыты, их содержимое будет перекачано в современные толстостенные стальные бочки.

«После извлечения жидкой фазы там останется твердый неизвлекаемый остаток, который будет также извлечен. После проведения дегазации емкости <…> подтвердим, что она безопасна, передадим ее уже в администрацию города как безопасную емкость», – сказал офицер.

Он отметил, что количество цистерн, подлежащих утилизации, может увеличиться: «В процессе работы мы будем проводить инженерную разведку местности, есть подозрение, что есть еще закопанные емкости».

По словам Вебера, на территории промплощадки также находятся 74 цистерны в виде технологического оборудования: «В принципе, оно опасности из себя не представляет, так как там находится только сухой неизвлекаемый остаток».

Кобзев также сообщил, что три из 16 предприятий, работающих на промплощадке бывшего «Усольехимпрома» останутся на этой территории, а остальные будут перенесены с возмещением затрат их владельцам.

Остающиеся три – «основные, в том числе потому, что они выполняют гособоронзаказ, [поддержание] систем жизнеобеспечения».

Окончательная рекультивация загрязненной площадки завершится в 2024 году, сказал Кобзев в эфире телеканала «Россия-24».

«Я думаю, за три года и предприятия Росатома, и другие госкорпорации, может быть инвесторы посмотрят, что здесь можно сделать», – добавил он.

По его словам, площадку можно использовать как производственный, промышленный ресурс для медицинского производства, в частности предприятия «Фармасинтез».

Усолье-Сибирское – один из старейших городов в Приангарье, в котором проживают около 76 тыс. человек. Город входит в список населенных пунктов РФ с самым загрязненным воздухом. Долгое время завод «Усольехимфарм» – производитель фармацевтического сырья – был основным градообразующим предприятием, но несколько лет назад производство было ликвидировано из-за банкротства.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение о ликвидации экологического бедствия в Усолье-Сибирском. Он поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению проблемы. Российский лидер назвал экологическую ситуацию в городе непростой, отметив, что груз экологических проблем накапливался здесь с 1930-х годов.

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