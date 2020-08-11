 

В Иваново столкнулись три маршрутки

11.08.2020, 10:48, Новости дня

Шесть человек пострадали при столкновении автобуса с двумя «Газелями» в Иваново, сообщило УМВД по региону, по данным источника, все транспортные средства являются маршрутными автобусами.

«На остановке общественного транспорта столкнулись три автобуса. По словам водителя автобуса «Богдан», из-за технической неисправности он не смог вовремя затормозить, заезжая к остановке общественного транспорта, и по этой причине совершил столкновение с автомобилем «Газель». Последний, в свою очередь, по инерции столкнулся еще с одной «Газелью», – передает РИА «Новости» сообщение регионального УМВД.

По предварительным данным, пострадали шесть пассажиров: трое из автобуса «Богдан» и трое – в «Газели», с которой он столкнулся.

Представитель УМВД по региону рассказала, что пассажиры получили не опасные для жизни травмы – в основном, ушибы.

На месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства и причины дорожной аварии.

Ранее в августе автобус в Тюмени врезался в книжный магазин, травмы получили шесть человек, включая ребенка.



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