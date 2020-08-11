Активисты украинского Майдана рассказали немецким СМИ, чего не хватает протестующим в Белоруссии

11.08.2020, 10:48, Новости дня

Бывшие активисты украинского Майдана выразили поддержку участникам акций протеста в Белоруссии и рассказали, чего не хватает активистам.

Председатель правления Центра гражданских свобод, координатор общественной инициативы «Евромайдан-SOS», которая помогала пострадавшим на Майдане зимой 2013-2014 годов, возмущена тем, как белорусские правоохранители обращались с демонстрантами, передает Deutsche Welle.

По ее словам, белорусским правозащитникам нужно подключить к мониторингу ситуации с протестами и нарушениями прав человека международную совещательную группу Совета Европы, чтобы не ждать сбора информации и расследования постфактум, а действовать быстро и слаженно во избежание еще большего насилия во время протестов.

Гражданский активист Павел Сидоренко, пострадавший во время событий на Майдане, заявил, что поддерживает протестующих в Белоруссии, но считает, что сейчас у них ничего не получится. «У меня дежавю. Очень хочется, чтобы у них все получилось, но учитывая, что нет координации между оппозиционными силами и осознания во всем обществе, что дороги назад нет, то, к сожалению, вероятнее всего Лукашенко власть на этот раз не отдаст», – сообщил Сидоренко, который сейчас возглавляет общественную инициативу «Пострадавшие на Майдане».

По его словам, белорусам не хватает уверенности в своих действиях и самоорганизации для того, чтобы Лукашенко уступил власть. «На Майдане был муравейник, и каждый делал свое дело, как мог, потому что была одна цель и тотальная уверенность, что нужны изменения: кто-то стоял на страже, кто-то лечил, кто-то привозил дрова, кто-то защищал задержанных в судах. Это общественный всплеск, который невозможно искусственно организовать. Он есть, или его нет», – сообщил он.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.