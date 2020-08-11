 

В США осудили насилие против демонстрантов в Белоруссии

11.08.2020, 10:43, Разное

Американский дипломат назвал недопустимым запрет на присутствие независимых наблюдателей на избирательных участках. Также Помпео осудил белорусские власти за тактику запугивания в отношении оппозиции и задержание журналистов и мирных демонстрантов.

“Власти Белоруссии должны уважать право граждан участвовать в мирных собраниях, воздерживаться от применения силы и освободить всех людей, которые были задержаны незаконно. США выступают против насилия в отношении протестующих и ареста сторонников оппозиции”, – говорится в сообщении.

Госсекретарь добавил, что Америка поддерживает суверенитет и независимость Белоруссии, а также стремление народа к демократическому и светлому будущему. Правительство страны должно доказать свое уважение к правам человека.

Напомним, что выборы лидера Белоруссии прошли в минувшее воскресенье, 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,05% голосов и занял первое место. За ним следует Светлана Тихановская с 10,09%. Тройку замыкает Анна Канопацкая, которую поддержали 1,68% граждан.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Авг 2020 в 2:03 PDT

Сразу после оглашения предварительных итогов голосования во многих белорусских городах начались акции протеста. Недовольные организацией и результатами выборов люди скандировали лозунги и строили баррикады. В результате столкновения с милицией пострадали десятки граждан. Известно об одном погибшем.



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