Минздрав Украины хочет увеличить число коек в больницах c подведенным к ним кислородом для пациентов с COVID-19

11.08.2020, 10:38, Новости дня

В Украине хотят увеличить количество коек в больницах для пациентов с COVID-19, к которым будет подведен кислород. Об этом на брифинге 11 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Степанов отметил, что, в частности, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны для пациентов с COVID-19.

“Все больницы мы максимально быстро пытаемся обустроить соответствующим оборудованием, подвести кислород. Мы увеличили число коек, обеспеченных централизованным кислородом, на 2,5 тыс. и продолжаем наращивать”, – сказал министр.

По его словам, он предложил дать поручение главам облгосадминистраций увеличивать число коек в больницах с подведенным кислородом и довести этот показатель до 80% от количества мест, отведенных для пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.