 

Минздрав Украины хочет увеличить число коек в больницах c подведенным к ним кислородом для пациентов с COVID-19

11.08.2020, 10:38, Новости дня

В Украине хотят увеличить количество коек в больницах для пациентов с COVID-19, к которым будет подведен кислород. Об этом на брифинге 11 августа сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Степанов отметил, что, в частности, во Львовской области начали разворачивать больницы второй волны для пациентов с COVID-19.

“Все больницы мы максимально быстро пытаемся обустроить соответствующим оборудованием, подвести кислород. Мы увеличили число коек, обеспеченных централизованным кислородом, на 2,5 тыс. и продолжаем наращивать”, – сказал министр.

По его словам, он предложил дать поручение главам облгосадминистраций увеличивать число коек в больницах с подведенным кислородом и довести этот показатель до 80% от количества мест, отведенных для пациентов с COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 11 августа коронавирусом в мире заразилось 20 020 679 человек. Жертвами COVID-19 стало 734 803 человека, выздоровело 12 223 978 человек.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 1158 человек. Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 83 115, умер 1951 пациент, выздоровело 44 934 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Число умерших от коронавируса в России превысило 14 тыс. человек

09.08 / В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1

09.08 / Миссия МПА СНГ оценила проведение президентских выборов в Белоруссии

06.07 / Ущерб экологии от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

28.07 / Прокуратуре могут вернуть право возбуждать дела

03.07 / ВОЗ заявила о «вторых пиках» пандемии коронавируса

08.08 / Иерарх РПЦ скончался от коронавируса

24.06 / Младенцы на продажу: московская полиция обнаружила пятерых новорожденных без родителей

08.07 / Политолог – пандемия коронавируса ускорит изменения в соотношении сил в мире

26.06 / “Суд” в Крыму оштрафовал жену крымского татарина за записку “Ты нужен мне, как воздух”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска