Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

11.08.2020, 10:38, Новости дня

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как ее около семи часов удерживали в Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в комментарии национальному телеканалу Литвы LRT.

“Ночь была действительно напряженной, ее удерживали очень долго, может быть, около семи часов. Обстоятельства задержания и место задержания неизвестны”, – отметил Линкявичюс.

Он сказал, что пока не может предоставить больше информации.

“После того, как я несколько часов безуспешно пытался связаться, начались поиски [Тихановской]”, – пояснил глава МИД Литвы.

Женщину вывезли из Беларуси по указанию официального Минска, сообщает “Радыё Свабода” со ссылкой на издание TUT.BY, которое сейчас недоступно в Украине.

Отъезд Тихановской якобы позволил освободить задержанную накануне выборов сотрудницу ее штаба Марию Мороз.

“У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, чтобы она была жива и здорова. Отъезд Светланы позволил освободить Марию Мороз, которая оказалась заложницей в этой ситуации, они уехали вместе”, – заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.

По ее словам, часть команды по-прежнему находится в заложниках.

“Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитывали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%… Ее отъезд из страны не отменяет нашу победу и поражение правительства, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко в качестве президента, люди не верят в его победу. Власть должна признать это и начать диалог, если нет диалога, то у людей единственный выбор – это протесты”, – отметила Ковалькова.

Она призвала власти Беларуси остановиться и вступить в диалог.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.