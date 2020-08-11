Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России

11.08.2020, 10:31, Новости дня

Южнокорейский бренд Kia официально озвучил цены на новый седан K5 для рынка России.

Представители марки анонсировали, что автомобиль поступит в свободную продажи на местном рынке в десяти комплектациях. Седан K5 в базовой комплектации обладает цветной приборной панелью, тканевым салоном, 16-дюймовыми дисками, а также современной акустической системой. В максимальном оснащении дополнили систему предотвращения столкновений.

Также указано об использовании круиз-контроля и проекционного дисплея. Минимальная стоимость нового южнокорейского седана K5 составит от 1,49 млн рублей в базовом исполнении. Более точные сведения о готовящейся новинке будут сообщены сразу после поступления в продажу.