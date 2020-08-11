 

Ученые нашли подход к устранению неизлечимой формы рака

11.08.2020, 10:30, Разное

Американские исследователи разработали метод борьбы с неизлечимой формой рака. В журнале Cell Metabolism появилась статья, в которой эксперты раскрыли свойство раковых клеток менять свой метаболизм, благодаря которому на них не удается воздействовать посредством химиотерапии.
В основном такие клетки появляются при раке крови, впоследствии они становятся причиной того, что заболевание приобретает неизлечимую форму. В экспериментах сотрудников Гарвардского университета использовалась мышиная модель острого миелоидного лейкоза. Опухолевые клетки были помечены флуоресцентным и биолюминесцентным белками. Затем исследователи провели несколько сеансов химиотерапии.

Оказалось, что у выживших клеток изменился метаболизм. Они использовали аминокислоту глутамин в качестве предшественника нуклеотидов. Ученые полагают, что в момент временного изменения опухолевые клетки становятся более уязвимыми к терапии. Для их устранения достаточно применить лекарственные препараты, которые на короткое время могут повлиять на метаболизм глутамина, а также синтез нуклеотидов. Некоторые фармацевтические компании уже разрабатывают экспериментальные лекарственные средства.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Мнение: Второй поток. Тест № 9 “Психоалхимия. Разморозка”

16.07 / Китай намерен модернизировать Су-30 и купить у России Су-57

30.06 / Странные структуры на фото с Марса похожи на руины здания

14.04 / «17 лет для меня — это смертный приговор»

08.07 / Россия сменила сирийские войска на крупном нефтяном месторождении в Дейр-эз-Зоре

06.08 / Внешность Рианны без косметики удивила фанатов певицы

16.01 / Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

08.07 / Нейросеть поможет выращивать искусственные органы

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

24.06 / Онкологи Санкт-Петербурга к осени ожидают большое количество выявленных онкозаболеваний

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска