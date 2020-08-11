Ученые нашли подход к устранению неизлечимой формы рака

11.08.2020, 10:30, Разное

Американские исследователи разработали метод борьбы с неизлечимой формой рака. В журнале Cell Metabolism появилась статья, в которой эксперты раскрыли свойство раковых клеток менять свой метаболизм, благодаря которому на них не удается воздействовать посредством химиотерапии.

В основном такие клетки появляются при раке крови, впоследствии они становятся причиной того, что заболевание приобретает неизлечимую форму. В экспериментах сотрудников Гарвардского университета использовалась мышиная модель острого миелоидного лейкоза. Опухолевые клетки были помечены флуоресцентным и биолюминесцентным белками. Затем исследователи провели несколько сеансов химиотерапии.

Оказалось, что у выживших клеток изменился метаболизм. Они использовали аминокислоту глутамин в качестве предшественника нуклеотидов. Ученые полагают, что в момент временного изменения опухолевые клетки становятся более уязвимыми к терапии. Для их устранения достаточно применить лекарственные препараты, которые на короткое время могут повлиять на метаболизм глутамина, а также синтез нуклеотидов. Некоторые фармацевтические компании уже разрабатывают экспериментальные лекарственные средства.