Минтруд разъяснил условия перевода работников на «удаленку»

11.08.2020, 10:30, Новости дня

Работодатели могут перевести сотрудников на удаленную работу, даже если это не предусмотрено трудовым договором, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Да, в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности», – передает РИА «Новости» ответ министерства на вопрос о возможности перехода на удаленную работу, если изначально это не предусматривалось трудовым договором.

В Минтруде пояснили, что работодатель должен издать соответствующий приказ. В нем должны быть отражены условия работы: время начала и окончания, продолжительность рабочего дня и другие условия, если это необходимо.

Из-за коронавируса работник и работодатель могут обменяться электронными образцами документов, но впоследствии оформить их в установленном порядке.

«Заработная плата при удаленной занятости при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений», – добавили в министерстве.

Напомним, 21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Проект внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.