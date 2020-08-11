Подписчики переживают из-за «болезненной худобы» жены внука Аллы Пугачевой

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11.08.2020, 10:30, Разное

Модель Алена Краснова, жена внука Аллы Пугачевой, во время отдыха в Сочи устроила фотосессию. Подписчики признались, что переживают из-за «болезненной худобы» супруги Никиты Преснякова, так как ей «один шаг до анорексии».
Алена Краснова часто публикует в микроблоге Instagram профессиональные фото. На этот раз модель спросила у фолловеров, какой снимок им нравится больше: в цвете или черно-белый. Поклонники оценили две одинаковых фотографии, выполненные фотографом в разной обработке. Однако многих насторожила худоба жены Никиты Преснякова. Некоторые подписчики отметили, что у модели уже четко просматриваются тазобедренные кости.

На подобные замечания Алена Краснова реагировать не стала. Супруга внука Примадонны часто принимает участие в подобных фотосессиях. Например, во время самоизоляции модель снялась в белых бикини, прикрывая грудь соломенной шляпой. Она гордилась тем, что на карантине привела свою фигуру в порядок, поэтому решила запечатлеть эти преображения. Никита Пресняков не против того, что жена публикует подобные снимки.



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