 

На Церере обнаружен вулкан из «соды»

11.08.2020, 10:31, Разное

Астрономы обнаружили на поверхности Цереры «содовый» вулкан.

Исследовательский зонд Dawn сделал снимки поверхности Цереры, считающейся наименьшей из карликовых планет Солнечной системы, пишет Nature Geoscience.

Вулкан, обнаруженный астрономами, представляет собой пирамидальную возвышенность. Ученые ранее ничего не знали о нем.

Согласно последним данным, полученным исследовательским аппаратом Dawn, на Церере находится месторождение минерала гидрогалита. Обычно он образуется при холодной температуре в соленых водоемах.

Исследователи считают, что последнее вулканическое извержение на Церере произошло почти два миллиона лет назад. В результате этого извержения на поверхности карликовой планеты образовались крупные скопления соли.

Церера находится между орбитами Марса и Юпитера. Это ближайшая к Земле карликовая планета из пояса астероидов. Ученым она интересна в первую очередь тем, что ее можно было бы использовать в качестве базы для посадки космических кораблей, направляющихся на Марс. В связи с этим астрономы ведут тщательное изучение этого космического объекта.



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