Диктатура повисла в воздухе

11.08.2020, 10:29, Разное

Второй день мы наблюдаем массовые протесты в Беларуси против фальсификаций на выборах и отказа Лукашенко передать власть победителю – Светлане Тихановской.

Прошедшая ночь была отмечена, в том числе, случаями отказа военных разгонять протесты (Брест) и единичными случаями перехода ОМОНа на сторону народа (Минск).

То, что нарисованные на выборах результаты ничего не стоят, доказывает даже не тот факт, что по всей Беларуси мирно протестуют десятки тысяч людей. Есть другое важное доказательство.

Если диктатора Лукашенко, поддержало, якобы 80% граждан Беларуси, то где все эти люди? Почему они не выходят мирно, стихийно или организованно в его поддержку? Не делают это после работы, как протестующий народ Беларуси? Куда спрятались наваренные «борщеваркой» Ермошиной 80%? Ведь их-то силовики Лукашенко точно не стали бы разгонять. Напротив, охраняли бы, как драгоценность.

И как было бы здорово для Лукашенко продемонстрировать, что «80% его поддержки» – не выдумки.

Но никаких масс за Лукашенко в Минске, Гродно, Бресте, других больших и малых городах страны не наблюдается. Что приводит к одному выводу – у него нет массовой поддержки. Нарисованные 80% существуют только на бумаге. Диктатура Лукашенко повисла в воздухе, качается на рогатинах колеблющихся «силовиков» под народными ветрами.

СерпомПо