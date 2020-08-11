В России говорят об отмене НДФЛ при продаже жилья экономкласса

11.08.2020, 10:23, Разное

Нововведение может быть реализовано в ближайшее время. В этом случае продавцу недвижимости не придется платить налог при условии, что до конца года он купит жилье в первичном секторе, либо в течение года приобретет его по льготной ипотеке.

Недавно с такой инициативой в Минстрой и Минэкономразвития обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). По словам Павла Уткина, предложение может найти поддержку в правительственных структурах.

Отмена налога станет прекрасным подспорьем для граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия. В частности, это молодые семьи. Эксперт отметил, что нововведение может оживить и другие секторы экономики: ремонта, строительства, производства мебели.

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Публикация от ТАТЬЯНА (@tanya__levchenko__) 30 Дек 2019 в 7:28 PST

По прогнозу юриста, если отмена налога на доходы физических лиц от продажи жилья будет осуществлена, мера будут действовать до конца года или до середины 2021-го. Специалист считает, что от этого выигрывают как граждане, так и государство в целом. Кроме того, Уткин полагает, что с отменой налога экономика страны быстрее сможет восстановиться после эпидемии коронавируса.