В челябинской колонии нашли труп

11.08.2020, 10:23, Разное

На территории производственной зоны исправительной колонии №21 в Каслинском районе Челябинской области было обнаружено тело 41-летнего осужденного, передает URA.ru. Мужчина был отправлен за решетку за наркоторговлю.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что при осмотре места происшествия признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.