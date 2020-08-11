Названы способствующие снижению уровня холестерина каши

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11.08.2020, 10:17, Разное

Медики рассказали, какую кашу можно есть, чтобы снизить уровень плохого холестерина. Считается, что он поражает стенки сосудов и приводит к образованию опасных бляшек.
Выделяют и хороший холестерин. Он участвует в процессе выведения из организма вредных жирных веществ. Врачи рассказали о продуктах, которые помогают осуществлять эти действия.

Овсяная каша имеет множество пищевых волокон. Они отвечают за чувство насыщения и помогают снизить уровень плохого холестерина. Таким образом, человек не переедает, поэтому набор веса не происходит.

По словам диетологов, не стоит зацикливаться на употреблении только одной крупы. В рацион лучше включить разнообразные каши. Например, гречка содержит витамин В3, магний и железо. Киноа служит источником белка, поэтому эта каша обязательно должна присутствовать в рационе тех, кто предпочитает не есть мясо.



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