 

Дипломаты занялись поиском пропавшего в Минске российского фотокора

11.08.2020, 10:16, Новости дня

Российские дипломаты в Белоруссии выясняют местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, заявили в дипмиссии.

Фотокорреспондент перестал выходить на связь около 18.00 в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск – город-герой», где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось, передает РИА «Новости».

«Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях», – сообщил представитель посольства.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Требовал взятку за трудоустройство. Во Львове задержали преподавателя военного вуза

07.08 / Журналист Der Spiegel – идея Помпео о «чистом» интернете — разрушительный сигнал для мировой паутины

07.08 / “Власть в очередной раз пробивает моральное дно”. Семьи “Небесной сотни” раскритиковали назначение Татарова

04.07 / На видео попал момент обрушения колокольни храма XIX века, вспыхнувшего под Томском

09.08 / Главред «Дождя» сообщил об освобождении журналистов телеканала в Минске

28.06 / Собянин: Опасность новой вспышки коронавируса из-за снятия ограничений миновала

06.07 / Крайне правые группы в Facebook атакуют движение «Black Lives Matter»

20.07 / Тело новорожденной девочки обнаружено в Москве-реке

01.08 / Почему Зеленский обедал с сигаретным схемщиком Кауфманом?

05.08 / Компания Garmin заплатила многомиллионный выкуп хакерам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска