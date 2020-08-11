Дипломаты занялись поиском пропавшего в Минске российского фотокора

11.08.2020, 10:16, Новости дня

Российские дипломаты в Белоруссии выясняют местонахождение пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева, заявили в дипмиссии.

Фотокорреспондент перестал выходить на связь около 18.00 в понедельник, в это время он вместе с коллегами был в районе гостиницы «Беларусь», недалеко от стелы «Минск – город-герой», где планировали собраться протестующие. В дальнейшем связаться с ним не удавалось, передает РИА «Новости».

«Мы выясняем местонахождение фотокорреспондента Ильи Питалева. Уточняем также данные о возможных других задержаниях», – сообщил представитель посольства.

В понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.