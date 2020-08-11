 

В квартире москвича нашли более 50 единиц оружия и 6 тыс. патронов

11.08.2020, 10:16, Новости дня

Полиция изъяла в квартире у жителя Москвы более 50 единиц оружия и около 6 тыс. патронов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В квартире жителя одного из домов на улице Малой Переяславской изъяты более 50 предметов, схожих с короткоствольным и длинноствольным оружием. Также обнаружено более 6 тысяч патронов, гильзы, приборы для бесшумной стрельбы, порох и множество составных частей оружия, гранат, мин и снарядов различных типов. Там же находилось оборудование, которое использовалось для изготовления и внесения изменений в конструкцию огнестрельного оружия и боеприпасов», – передает ТАСС слова Волк.

Среди найденных образцов оружия есть немецкая штурмовая винтовка времен Великой Отечественной войны StG 44, пистолет Mauser, автоматический пистолет Стечкина, немецкий пистолет времен войны «Вальтер Р-38». Кроме того, обнаружены антисемитская брошюра и знаки различия армии гитлеровской Германии. Возбуждено уголовное дело, мужчина отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, в начале августа сотрудники ФСБ провели крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, задержав 42 человека и выявив 22 подпольные мастерские по модернизации оружия, оснащенные 3D-принтерами.



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