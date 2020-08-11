 

Мария Кожевникова рассказала о продукте, который помог ей сбросить вес

11.08.2020, 10:09, Разное

Мария Кожевникова в своем микроблоге Instagram написала пост о том, что о ее похудении «ходят легенды». Многодетная мать призвала поклонников не верить всему, что пишут в Сети, а также пояснила о продукте, который помог ей скинуть вес.
По словам 35-летней артистки, каждую беременность она набирала более 30 килограммов. В результате после родов приходилось длительное время приводить себя в прежнюю форму. Из-за хороших результатов, фотографиями Марии Кожевниковой «до и после» похудения пользуются недобросовестные продавцы различных «чудодейственных лекарственных препаратов». Поэтому актриса призвала не верить этому и заявила, что ей помогает только спорт, контроль за питанием и временем употребления пищи.

Единственный продукт, которым пользуется многодетная мать и видит положительный результат – это гриб Чага. По словам Марии Кожевниковой, это природное средство способно разогнать обмен веществ и укрепить иммунитет. Кроме этого, он нормализует сон и укрепляет нервную систему. О положительных свойствах гриба артистка посоветовала фолловерам почитать в Сети. Многодетная мать заваривает его вместе с травяным чаем.



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