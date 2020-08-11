 

В РФ подтвердили 4,9 тыс. новых случаев коронавируса

11.08.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 4945 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 897 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 4945 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 28,4% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 694, Свердловской области – 168, Санкт-Петербурге – 157.

Всего в стране выявлено 897 599 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 703 175 человека, из них 6494 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 130 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 15 131 человек.

Накануне, 10 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5118. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 173.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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