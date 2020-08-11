 

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер обнародовали пол и имя ребенка

11.08.2020, 10:06, Разное

Вчера мир облетела радостная новость: актер Крис Пратт и дочь Арнольда Шварценеггера – Кэтрин – стали родителями. Ее якобы подтвердил папарацци брат Кэтрин Патрик, у которого в руках был замечен сверток с розовой лентой, из чего СМИ сделали вывод – у пары родилась дочь. Несколько часов назад Крис лично подтвердил все догадки и сообщения на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото с крошечной ручкой дочери и обнародовал ее имя, сопроводив пост цитатами из 126 и 127 псалмов. 

Мы очень рады объявить о рождении нашей дочери – Лилы Марии Шварценеггер-Пратт. Мы просто не можем быть еще счастливее, чем сейчас! Мама и малышка чувствуют себя замечательно. Мы благословлены. С любовь, Кэтрин и Крис.

Новость о беременности Кэтрин, которая появилась в апреле, стала долгожданным продолжением истории любви пары. Во всяком случае, в интервью журналу People Крис так высказывался о возлюбленной:

Она с Божьей помощью станет замечательной мамой в свое время. У нее прекрасные родители, потрясающие братья и сестра, она дополняет все мои недостатки.

По данным журналистов, актера Криса Пратта и писательницу Кэтрин Шварценеггер познакомила друг с другом… ее мама Мария Шрайвер. Она была знакома с Крисом через общих приятелей, и однажды почему-то решила, что он может составить хорошую партию дочери. Материнское сердце, как видим, не ошиблось. До того момента, как пару впервые заметили вместе папарацци (летом 2018-го), опять же по данным СМИ, они общались два месяца и были на нескольких свиданиях. 

Официально Крис подтвердил роман с Кэтрин в декабре 2018-го, опубликовав коллаж из фотографий в честь ее дня рождения. А затем, уже 14 января 2019 года, пара объявила о помолвке.

Дорогая Кэтрин, я так рад, что ты сказала “да”! Я счастлив, что могу жениться на тебе. Рад, что разделяем с тобой одну веру. У нас все только начинается,

– написал тогда Крис.

Через полгода, в начале июня, они сыграли свадьбу на ранчо Сан-Исидро в Монтесито на берегу моря в узком кругу друзей и родных.



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