Близкий друг принца Уильяма женился на учительнице принцессы Шарлотты

11.08.2020, 10:06, Разное

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принцесса Шарлотта – вернется в школу Thomas’s Battersea уже в следующем месяце, и преподавать у нее будет не просто любимая учительница Люси Ланиган-О’Киффе, а теперь еще и родственница. Стало известно, что Люси вышла замуж за школьного друга принца Уильяма и крестного отца Шарлотты – Томаса Ван Штраубензи.

Кейт Миддлтон, Люси Ланиган-О’Киффе и Томас Ван Штраубензи

Дополнением к этой хорошей новости стала и другая, добытая журналом People, – Томас и Люси ждут ребенка. Возможно, поэтому пара не стала откладывать свадьбу на долгий срок. Их торжество, как известно, планировалось еще весной, а Шарлотта с братом, принцем Джорджем, должны были выступить на нем в роли девочки-цветочницы и мальчика-пажа, однако коронавирус помешал этим планам. Тайную церемонию Люси и Томас провели 24 июля в Старой Церкви Челси в Лондоне, на которой присутствовали лишь члены семьи. Ожидается, что с друзьями они отметят это событие позже.

Томас с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

К слову, для Томаса это не первая свадьба. Ранее он был женат на леди Мелиссе Перси. На бракосочетании, которое проходило в замке Алнуич, Уильям был шафером. Семейные узы Томаса и Мелиссы, впрочем, оказались некрепкими – спустя три года, в 2016 году, они развелись.