Ученые выяснили, что на заболеваемость COVID-19 влияет геном человека

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11.08.2020, 9:53, Разное

Учёные исследовали факторы, влияющие на заболеваемость COVID-19. Оказалось, что существенную роль в тяжести протекания инфекции играет геном человека.
Как пишет «Ньюинформ», специалисты поставили цель выяснить причины разного воздействия коронавируса на организм. Известно, что если некоторые люди тяжело переносят заболевание, то у других COVID-19 проходит легко, а в ряде случаев, и бессимптомно. «Инфореактор» приводит слова ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, по его мнению, причина кроется в геноме человека.

Исследования генома дадут возможность лучше понять причины дифференциации рисков от коронавируса. Анализ всех факторов даст ответ на вопросы тяжести течения инфекции и определения лиц, обладающих защитой против COVID-19. Согласно данным учёных, организм реагирует на заболевание соответственно с его индивидуальными генетическими особенностями.

В ходе научной работы эксперты установили непосредственную отношение к этому процессу белка ACE2. Мутации в его гене являются решающими критериями облегчения или же наоборот, затруднения доступа клеток вируса в организм. Задачей специалистов НИИ сейчас является определение генетических вариантов, которые дадут возможность выявлять людей, с наибольшей подверженностью рискам тяжелого протекания коронавируса. Дополнительно следует, вместе с генными мутациями, изучить различич в лейкоцитарных антигенах человека.



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