Павел Деревянко после «Домашнего ареста» запрашивает в полтора раза больший гонорар

11.08.2020, 9:53, Разное

Павел Деревянко всегда мог похвастаться любовью зрителей, однако после «Домашнего ареста», в котором он сыграл мэра, ему популярность выросла в разы. Теперь актер не только избирательно относится к различным проектам, но и запрашивает у режиссеров в полтора раза больший гонорар.

Перед тем, как согласиться на участие в сериале, 44-летний артист сомневался по поводу серьезности работы на развлекательном канале. Его переубедил Семен Слепакова, выступающий сценаристом проекта. Ник то не думал, что «Домашний арест» станет настолько популярным. Поэтому, резко выросло количество приглашений для Павла Деревянко, а вслед за этим – его запрашиваемый гонорар.

В одном из интервью актер признался, что обеспечивает десять человек из семьи. По его словам, мать и брат живут в Таганроге, где он сейчас строит на берегу Миусского лимана шикарный особняк. В столице у Павла Деревянко – супруга и двое детей.

Артист признается, что влюблен в свою работу, поэтому получает удовольствие от съемочного процесса. Звезда «Домашнего ареста» мечтает о провокационном ярком эпизоде. Актер убежден, что отлично бы справился с откровенной постельной сценой, чтобы зрители почувствовали сексуальную энергию.