Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой

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11.08.2020, 9:53, Новости дня

Исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь.

Как информирует источник Life, артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала ее дочь и нашла Легкоступову еще в сознании, на ее теле были синяки. Скорая увезла супругов в клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.

По данным нашего источника, у Легкоступовой оказалась пробита голова, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас артистка находится в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое.

При этом муж Валентины покинул клинику, сейчас его ищут.



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