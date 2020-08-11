Певицу Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой

11.08.2020, 9:53, Новости дня

Исполнительница песни «Ягода-малина» Валентина Легкоступова попала в больницу; певицу с пробитой головой нашла дочь.

Как информирует источник Life, артистка вместе с мужем несколько дней не выходила на связь. Тогда в квартиру приехала ее дочь и нашла Легкоступову еще в сознании, на ее теле были синяки. Скорая увезла супругов в клинику, где состояние певицы резко ухудшилось.

По данным нашего источника, у Легкоступовой оказалась пробита голова, ее перевели в другую больницу и срочно прооперировали. Сейчас артистка находится в коме, у нее отек мозга. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое.

При этом муж Валентины покинул клинику, сейчас его ищут.