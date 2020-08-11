В Берлине прошла акция солидарности с народом Белоруссии

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11.08.2020, 9:53, Новости дня

Представители белорусской диаспоры и молодежного подразделения Свободной демократической партии (СвДП) провели в Берлине акцию протеста у посольства Белоруссии.

В акции приняли участие несколько десятков человек, в том числе председатель СвДП Кристиан Линднер. В своем выступлении он заявил, что 10 августа прочитал в Twitter новости о жестоком подавлении протестов в Белоруссии и принял решение прийти на акцию к посольству, передает Deutsche Welle. 

Глава партии отметил, что авторитарные режимы по всему миру, в том числе в Белоруссии, пытаются «с помощью насилия удержать людей от того, чтобы мирным путем принимать решения о направлении, в котором должна идти их страна».

Линднер призвал правительство Германии заявить белорусским властям о неприемлемости фальсификации выборов и о том, что установленный в результате подобных выборов режим нелегитимен. 

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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