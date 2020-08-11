 

В Саратовской области утонула машина с ребенком

11.08.2020, 9:43, Разное

В ночь на 11 августа в селе Песчанка Ртищевского района автомобиль Lada Priora с ребенком в салоне съехал в пруд и утонул в нем, передает телеканал “360”. Его дядя, находившийся в момент ЧП вне салона, пытался остановить машину. Когда же она уже опустилась на дно, то разбил стекло, но не смог найти мальчика внутри. Спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Ученые узнали, почему одни люди защищены от цистита лучше других

11.07 / Татьяна Брухунова вызвала споры из-за своей генетической особенности

11.07 / Мнение: Народ и криминал

02.07 / Доктора рассказали о малоизвестном симптоме рака легких

28.07 / «Не могу остановиться» – Потап рассказал о сексе с Каменских

10.08 / В России приступили к производству гражданской версии снайперской винтовки ОСВ-96

24.07 / Мнение: С двадцаткой фальшивых баксов (с)

24.06 / Король Филипп и королева Летиция на Канарских островах: как выглядит первый официальный тур монархов после пандемии

31.07 / Встречи со странными «лягушачьими людьми»

25.07 / Журналисты, по штабам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска