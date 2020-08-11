 

В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции

11.08.2020, 9:31, Новости дня

В Киеве мошенники присвоили себе помещение полиции. Об этом 10 августа в Facebook сообщила столичная прокуратура.

“Киевская местная прокуратура №10 в судебном порядке требует вернуть территориальной общине города Киева нежилые помещения в Дарницком районе площадью почти 90 м² и стоимостью более 3 млн грн, которые мошенники присвоили на основании поддельных документов”, – говорится в сообщении.

Прокуратура установила, что злоумышленники, подделав свидетельство о праве собственности, незаконно завладели коммунальным имуществом Дарницкого управления полиции, где размещены комнаты участковых инспекторов.

В прокуратуре отметили, что подготовили исковое заявление о признании недействительными сделок и отмене государственной регистрации прав собственности на это имущество.

В рамках уголовного производства на данные помещения наложен арест. Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Київська місцева прокуратура № 10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові…

Posted by Прокуратура міста Києва on Esmaspäev, 10. august 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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