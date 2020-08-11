В Минске перед началом акции протеста закрыли метро, СМИ сообщают о задержании журналистов

11.08.2020, 8:31, Новости дня

В центре Минска, где собираются люди на акцию протеста, власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров”. Об этом сообщает в Telegram TUT.BY.

“Закрыли на вход и выход станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская”, “Купаловская”, “Немига”, “Фрунзенская” и “Молодежная”, – говорится в сообщении.

В центр Минска стянуты милицейские автобусы и автозаки.

У стелы “Минск – город герой” омоновцы следят за людьми на тротуарах, проверяют сумки и рюкзаки, об этом сообщает “Наша Нива” в Telegram.

Людей, которые проходят мимо автозаков, пытаются задерживать, ОМОН ведет себя агрессивно, сообщает “Белсат TV” в Twitter.

Людзей, якія праходзяць каля а * тазака * у раёне Стэлы, спрабуюць затрымаць, АМАП вядзе сябе вельмі агрэсі * на. Людзі ідуць у бок Стэлы па пр-це Машэрава.

Крыніца: нашыя журналісты

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

В других городах Беларуси силовики также предприняли меры. Центр Гродно перекрыт, блокируются улицы.

“Все закрыто, машины не пускают, людей единицы”, – пишет “Белсат TV” в Twitter.

Наш журналіст: Цэнтр Гародні заблакаваны * гэтыя хвіліны прыблізна так. Усё зачынена, машыны не прапускаюць, людзей адзінкі. pic.twitter.com/mwSfiqbYms

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

“Белсат TV” сообщает о задержании журналистки Марины Молчановой и оператора Виталия Дубика.

Затрыманы наш аператар Віталь Дубік.

— Белсат TV (@Belsat_TV) August 10, 2020

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.