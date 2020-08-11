Коронавирус выявили у десяти монахов Крыпецкого монастыря под Псковом

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11.08.2020, 9:30, Новости дня

У десяти насельников Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря в Псковской области выявили коронавирус, сообщила пресс-служба Псковской митрополии.

В сообщении на сайте митрополии указывается, что несколько насельников были госпитализированы. В монастыре введен карантин по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.

«Прием паломников полностью прекращен до особого распоряжения. Богослужения совершаются только в присутствии братии обители», – отмечается в тексте.

Ранее насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), известный среди верующих как экзорцист, умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

До этого иеродиакон Поликарп (Сидоров), главный врач монастыря и Московской духовной академии (МДА) игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), иеродиакон Каллист (Косулин), иеромонах Модест (Панченко) и игумен Ферапонт (Аполлонов) умерли из-за коронавируса.



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