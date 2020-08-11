 

Экс-футболист Широков извинился перед избитым арбитром

11.08.2020, 9:30, Новости дня

Бывший футболист сборной РФ Роман Широков принес извинения арбитру Никиту Данченкову за инцидент во время матча любительских команд.

Инцидент произошел в понедельник на стадионе академии «Спартака» в матче с участием команды телеканала «Матч ТВ». Широков избил арбитра, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями», – передает ТАСС слова Широкова.



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