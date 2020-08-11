 

К 2035 году Арктика может освободиться ото льда

11.08.2020, 9:30, Разное

Арктика может лишиться ледовой шапки уже к 2035 году, если рост температуры продолжится в таком же темпе. К такому выводу пришли климатологи, изучившие состояние Арктики в последний межледниковый период.
Уже сегодня исследователи наблюдают изменения в Арктике, происходящие из-за воздействия глобального потепления. Оно радикально меняет не только отдельные регионы на планете, но и в целом облик Земли. А если температура продолжит расти более чем на 1,5 °C, то последствия окажутся фатальными.

По словам специалиста в области палеоклиматологии Луизы Сайм, глобальное потепление приведет к тому, что на Земле полностью исчезнут горные ледники, а затем полярные ледовые шапки. При этом в Арктике лед может растаять уже к 2035 году. Антарктида пострадает не так сильно, поскольку там климат отличается более суровым характером. А вот в Арктике температура в течение ста лет поднялась почти на 9 °C. Кроме того, недавно в Арктике был зафиксирован абсолютный минимум льда за всю историю наблюдений. Из-за данного явления Северный морской путь стал доступен на месяц раньше.



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