 

Компания Mitsubishi прекращает экспорт кроссоверов в Европу с сентября 2020

11.08.2020, 9:25, Новости дня

Известная марка Mitsubishi намерена в скором времени прекратить поставки кроссоверов на европейский рынок.

В частности, уже к сентябрю новые экземпляры перестанут поставлять к местным дилерам. В настоящее время речь идет о моделях Outlander, ASX и Eclipse Cross, которые не сумели достичь желаемого спроса у местных покупателей. Таким образом, в следующий период прогнозируется увеличение активности продаж в Юго-Восточной Азии, где техника японского бренда пользуется высоким спросом.

Вместе с тем эксперты прогнозировали, что до конца нынешнего года пикапы L200 и хетчбэки Mirage продолжат поставлять на рынок в Европы. Дальнейшая их судьба в настоящее время не рассматривается и не обсуждается производителем.



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