 

Новый кроссовер Genesis GV80 представили в России

11.08.2020, 9:25, Новости дня

На российский рынок поступил первый экземпляр кроссовера Genesis GV80.

В свою очередь, новинка поставляется с фирменной навигационной системой, оснащенной опцией дополненной реальности. Разработчики существенно улучшили шумоизоляцию, применили адаптивный круиз-контроль, а также установили системы экстренного торможения и уклонение от встречного транспорта. Пока технические параметры модели для РФ остаются неизвестными.

Вместе с тем под капотом автомобиля установлен 3,3-литровый бензиновый двигатель, который выдает 370 л.с. мощности. Помимо него предусматривается также 2-литровый агрегат с мощностью 197 и 245 л.с. соответственно. Цена на кроссовер Genesis GV80 пока неизвестна.



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