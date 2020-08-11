Вертолет Ансат в ходе испытательного полета сел на крышу дома в Мексике

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11.08.2020, 9:16, Новости дня

Российский вертолет Ансат в ходе первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба, сообщили в компании Craft Avia Center, которая является сервисным центром и дистрибьютором вертолетов Ансат в Мексике.

«Мы рады сообщить, что Ансат успешно совершил несколько испытательных полетов в Мексике. Вертолет успешно приземлился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре. Кроме того, один из испытательных полетов прошел в горах, где вертолет также без проблем осуществил посадку на высоте в 2800 метров», – передает РИА «Новости» слова гендиректора компании Хосе Де Висенте.

Ранее в Craft Avia Center сообщали о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели Ансат в Мексике должен завершиться в этом году.

Напомним, в октябре 2017 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам своего участия в заседании деловой миссии «Торгово-промышленный диалог РФ и Мексики» в Мехико заявил, что в Мексике может быть организовано производство российских вертолетов.



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