В РФ провели более 31 млн тестов на коронавирус

11.08.2020, 9:16, Новости дня

Российские специалисты провели в общей сложности более 31 млн теста на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 31 млн тестов на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. За сутки было сделано 177 тыс. исследований.

Напомним, 7 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ провели более 30 млн тестов на коронавирус.